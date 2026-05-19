«Челюскин. Первые» стал лучшим онлайн-сериалом на Премии АПКиТ

Мария Гоманюк
По сюжету в августе 1933 года судно выходит из Мурманска во Владивосток. Однако путь оборачивается испытанием: пароход оказывается в ледовом плену.

Фото: Кадр из сераила «Челюскин. Первые», реж.: Степан Коршунов, 2024г.

Сериал «Челюскин. Первые» стал лауреатом XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в номинации «Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)».

«Челюскин. Первые» — российская историческая драма с элементами фильма-катастрофы. Проект основан на реальных событиях экспедиции парохода «Челюскин» в 1930-х. Премьера сериала состоялась 20 февраля 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.

По сюжету в августе 1933 года судно «Челюскин» выходит из Мурманска во Владивосток. Участники экспедиции стремятся впервые пройти Северный морской путь за одну навигацию. Руководит походом исследователь Отто Шмидт, а судном командует капитан Владимир Воронин.

На борту находятся ученые, полярники и моряки. Среди героев — молодой механик Юрий Набатов и метеоролог Оля Сомова. Однако путь оборачивается испытанием: судно оказывается в ледовом плену, а в феврале 1934 года идет ко дну.

После крушения более 100 человек, среди которых женщины и дети, вынуждены спасаться на льду и выживать в условиях суровой полярной зимы.

Режиссером сериала выступил Степан Коршунов, сценарий написал Максим Бударин. Генеральные продюсеры проекта — Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Федор Бондарчук. Главные роли исполнили актер Глеб Калюжный, сыгравший Юрия Набатова, актриса Стася Милославская в образе Оли Сомовой, актер Кирилл Кяро в роли Отто Шмидта и актер Дмитрий Куличков, сыгравший Владимира Воронина.

Производством проекта занималась Art Pictures Vision по заказу НМГ Студии и при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Проект снимали в Архангельской и Мурманской областях, Чукотском автономном округе, на Шпицбергене, а также в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта. Часть сцен создавали на настоящем ледоколе «Красин».

Для работы над виртуальными эпизодами использовали LED-экран длиной 32 метра и высотой восемь метров. Также создатели построили крупную модель корабля в виде качелей, чтобы передать ощущение качки.

Съемки проходили в тяжелых погодных условиях Крайнего Севера. Температура во время работы иногда опускалась до минус 50 градусов.

Создатели проекта сохранили историческую основу событий, хотя часть персонажей и сцен была придумана для драматургии. Актеры готовились к ролям по исторической литературе и воспоминаниям участников экспедиции. Кирилл Кяро, исполнивший роль Отто Шмидта, отдельно изучал фотографии того времени.

Ранее, писал 5-tv.ru, «Эльбрус» Пятого канала стал лучшим многосерийным фильмом по версии АПКиТ.

