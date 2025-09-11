«Самый лучший муж»: Киба похвасталась очередным роскошным подарком от Лепса

Диана Кулманакова
Ранее артист уже преподнес невесте 15001 розу.

«Самый лучший муж»: Киба похвасталась очередным роскошным подарком Лепса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лепс подарил 19-летней Кибе браслет с бриллиантами

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, похвасталась в личном блоге очередным роскошным подарком — браслетом с бриллиантами от известного бренда. На опубликованном фото были запечатлены руки пары.

«У кого-то самый лучший день, а у меня самый лучший муж», — подписала снимок Аврора.

Артист накануне уже дарил возлюбленной 15 тысяч роз. Это вызвало зависть у певицы MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко. — Прим. ред.), которая высказалась, что хочет также.

Фото: Instagram*/avrorakiba

Григорий Лепс познакомился с Авророй Кибой через ее родителей, с которыми он давно поддерживал отношения. После знакомства певец сразу начал ухаживать за девушкой и проявлять внимание.

Летом 2024 года пара впервые вышла вместе на публику — на музыкальную премию, после чего СМИ заговорили о новой возлюбленной артиста. Вскоре певец официально представил Аврору как свою невесту и сделал ей предложение, подарив кольцо стоимостью около 1,5 миллиона рублей.

По словам Лепса, отношения для него значимы. Он даже пошутил, что может расписаться с ней в любой момент. Однако пока артист Аврору до ЗАГСа не довел.

Несмотря на слухи о финансовых трудностях певца, которые якобы повлияли на перенос свадебной церемонии, он продолжает радовать невесту дорогими подарками.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

