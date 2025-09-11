«Хочется оплакать»: Пьеха рассказал о тяжелом детстве

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Артист вспоминает, что с ранних лет часто оставался один.

«Хочется оплакать»: Стас Пьеха обвинил родителей в своем одиночестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Стас Пьеха признался в эфире федерального канала, что трудности в его личной жизни связаны с детскими переживаниями и отсутствием должного внимания со стороны семьи. По его словам, мать Илона Броневицкая активно занималась карьерой, а бабушка, народная артистка СССР Эдита Пьеха, редко бывала дома. В результате мальчику с ранних лет приходилось часто оставаться одному.

Артист отметил, что, будучи ребенком, он осознал: родители не появятся, сколько бы он их ни ждал. По словам музыканта, ему хотелось не обвинять близких, а просто отпустить эту историю и принять обстоятельства.

«Я понимаю, что у нас артистическая семья и родители всегда были где-то. Сколько бы ты ни ждал, чуда не произойдет — родители не приедут. Это тоже хочется оплакать, не обвинять их, а просто самому отпустить эту историю», — признается артист.

Исполнитель рассказал, что до семи лет жил вместе с матерью у станции метро «Пионерская». В те годы он увлекался прогулками и собирал тритонов. Позднее, когда у Броневицкой началась активная творческая деятельность, сына отдали на воспитание бабушке. Стас вспоминал, что дома ее практически не было, так как она надолго уезжала. Поэтому мальчику с юных лет приходилось самому устанавливать рамки поведения, и случалось, что он возвращался домой лишь под утро.

Пьеха подчеркнул, что женщины в его семье обладали сильным характером. По его словам, Эдита Пьеха всегда отличалась выносливостью и внутренней силой, что делало отношения с ней непростыми для мужчин. Артист добавил, что мать во многом похожа на бабушку.

Сейчас музыкант работает с психологом, стараясь проработать травмы юности. Он признался, что с детства хранит в памяти образ, в котором видит себя бегущим по полю, одиноким и никому не нужным, не понимая, куда и зачем направляется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
«Был одним из лучших релизов»: гендиректор НМГ об успехе проката фильма «Красный шелк» в Китае
16:10
«Хочется оплакать»: Пьеха рассказал о тяжелом детстве
15:49
Минздрав лишил регистрационного удостоверения 28 лекарств
15:46
«Самый лучший муж»: Киба похвасталась очередным роскошным подарком от Лепса
15:33
Выкатили список: Польша требует от НАТО новые системы ПВО
15:15
В США не смогли убрать из проекта военного бюджета расходы на Украину

Сейчас читают

В Ленинградской области младенец умер после кормления детской смесью
Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем: «Мой младший товарищ»
«У меня было все схвачено»: Киркоров доставал для Долиной джинсы из-под полы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025