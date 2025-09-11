Минтранс: аэропорт Краснодара возобновил работу

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 61 0

Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

Минтранс: аэропорт Краснодара возобновил работу

Фото: © РИА Новости/Георгий Зимарев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Краснодарский аэропорт, закрытый с февраля 2022 года из соображений безопасности, 11 сентября с 09:00 по московскому времени вновь был открыт для обслуживания рейсов. Об этом сообщил Министерство транспорта РФ на своем сайте.

В Росавиации уточнили, что полеты гражданских самолетов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени, начиная с 11 сентября. Планируется, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что оба терминала находятся в полной готовности.

«В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Открытие аэропорта в Краснодаре увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, сделает доступнее отдых на Азовском и Черном морях. Так, например, турпоток в Краснодасркий край в межсезонье может вырасти на 25%, в Крым — на 50% благодаря открытию аэропорта Краснодара, отметила в Ассоциации туроператоров.

«Особенно актуально это в начале бархатного сезона. Мы надеемся, что авиакомпании, которые запустят рейсы в Краснодар из крупных городов, зафиксируют цены на приемлемом уровне», — отметили в организации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на юге Израиля закрыли аэропорт из-за атаки хуситов. Дрон упал прямо на территорию воздушной гавани на юге страны, недалеко от Эйлата. В результате инцидента пострадали два человека. Их ранения оцениваются как легкие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Мишустин: на строительство технопарков в стране направлено почти восемь миллиардов рублей
17:32
В Забайкалье задержаны вырубившие более 460 деревьев «черные дровосеки»
17:16
«Вцепились и кайфуем»: Прилучный об отношениях с Зепюр Брутян
17:13
Ежегодный забег в поддержку акции «Не молчи!» пройдет в Москве
17:10
Откусившая язык насильнику женщина была оправдана спустя 60 лет в Южной Корее
16:48
Минтранс: аэропорт Краснодара возобновил работу

Сейчас читают

В Ленинградской области младенец умер после кормления детской смесью
Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем: «Мой младший товарищ»
«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025