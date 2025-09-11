Масштабные учения Росгвардии прошли в Рязанской области

Ликвидацию диверсантов, противодействие дронам, нанесение прицельных ударов по противнику отработали на масштабных учениях бойцы Росгвардии. В маневрах, которые прошли в Рязанской области, задействовали спецназ, разведку, а также танковые и артиллерийские подразделения. А еще — новейшие образцы вооружений. За тем, какой опыт получили росгвардейцы в ходе спецоперации, наблюдал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Сбитый дрон, как стартовый выстрел, перед началом самых масштабных учений войск Росгвардии. Первым делом наша мобильная огневая группа ослепляет условного противника, уничтожая вражескую аэроразведку. Дальше начинается штурм деревни.

По легенде учений, вражеская ДРГ захватила приграничный населенный пункт, заняв оборону до подхода основных сил. Росгвардейцы идут на штурм, завязывается уличный бой. На помощь подходят подразделения СОБРа и войскового спецназа. Общими усилиями деревня зачищена. Потеряв деревню, противник пытается ее отбить, бросая в огонь бронегруппу.

Так начинается самый главный этап учений: условного противника останавливают плотным артиллерийским огнем. Главный калибр — самоходное орудие «Мальва». Гаубица поступила на вооружение Росгвардии совсем недавно, но уже показала себя в реальном бою.

«Широкий спектр задач, то есть, уничтожение, задымление, освещение. Уничтожаем разные объекты, как живую силу и бронетехнику противника, так и сооружения на коммуникациях», — рассказал боец Росгвардии с позывным «Албанец».

Потеряв свой авангард и значительную часть бронегруппы, боевики отступают. Им вслед выдвигается наш танковый взвод.

Самый мощный и основной удар по условному противнику наносят наши танковые подразделения. Стреляя на ходу, уничтожая отступающих боевиков.

Это не просто бойцы Росгвардии, а реальные участки спецоперации, которые выполняют боевые задачи на всех направлениях СВО.

«Наши командиры, я в том числе, читали книги по боям Сталинградской битвы. Напрямую можно провести параллель, что населенный пункт был тогда и сейчас — не поменялось ничего, кроме экипировки», — рассказал боец спецназа Алексей.

За ходом совместных маневров спецназа, артиллерии, танковых и разведывательных подразделений наблюдал и глава Росгвардии Виктор Золотов.

«За время СВО войска Национальной гвардии претерпели качественные изменения. Способствует повышению их боевого потенциала укрепление системы боевого управления, всестороннего обеспечения, а также появление новых специальностей и компетенций у личного состава», — отметил директор федеральной службы войск Национальной гвардии РФ — Главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

А вот и самая приятная часть для бойцов. Сразу после интенсивных маневров генерал армии Виктор Золотов лично наградил самых отличившихся бойцов ведомства.

«Хочу поздравить вас, ваших командиров, пожелать удачи. И, конечно, нам — скорейшей победы. Благодарю всех за службу» — сказал Золотов.

Сейчас подразделения Росгвардии готовятся к очередной командировке на СВО. Подразделения проходят учения, укомплектовываются и в скором времени снова отправятся на боевые задания.

