Поел и сердце стучит: кардиологи объяснили причины аритмии после приема пищи

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Сердце может биться быстрее или пропускать удары, но это не всегда опасно для здоровья.

Аритмия после приема пищи: когда стоит бить тревогу?

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кардиолог Ольга Бокерия: аритмия после приема пищи очень неприятна

После еды у некоторых людей может возникать аритмия — учащенное или нерегулярное сердцебиение. Об этом сообщает Доктор.Питер со ссылкой на врача-кардиолога Ольгу Бокерию.

«Аритмия после приема пищи встречается в некоторых случаях, и зачастую она очень неприятна. Почему это может происходить? Дело в том, что все внутренние органы в какой-то степени получают иннервацию от блуждающего нерва, его еще называют вагусом», — объяснила Бокерия.

При переедании или употреблении острой пищи вагус раздражается сильнее, что опосредованно влияет на сердце. Также плотная еда физически давит на сердце, вызывая временное ускорение ритма.

Если это обычная синусовая тахикардия, волноваться не стоит. Опасными считаются экстрасистолия, фибрилляция предсердий и желудочковая тахикардия — они требуют обращения к врачу.

Особое внимание следует уделять симптомам, сопровождающим аритмию: слабость, головокружение, нехватка воздуха и падение давления. В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь для проведения ЭКГ и обследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России временно приостановлено медицинское применение 17 препаратов, среди которых жидкие экстракты элеутерококка, перца водяного, родиолы, левзеи, конского каштана, а также настойки пустырника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:15
Снижение безопасности: российские водители рискуют жизнями детей
6:10
Поел и сердце стучит: кардиологи объяснили причины аритмии после приема пищи
6:00
Су-34 ударил по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
5:40
Зеленский и Келлог обсудили закупку ПВО Patriot для ВСУ
5:25
«Молода и выгляжу прекрасно»: Волочкова отвергла совет Шаляпина об отношениях

Сейчас читают

Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
«Как это помещается в голове у детей?» — Филипп Киркоров про школьную программу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025