Вредное однообразие: как привычное меню разрушает микрофлору кишечника

Times of India: однообразие рациона подрывает микробную устойчивость

Постоянное употребление одних и тех же блюд приводит к обеднению микробного разнообразия в организме человека. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на рекомендации клинического диетолога Чару Дуа.

Ежедневное повторение рациона может казаться удобным способом контроля калорий и экономии времени, однако для пищеварительной системы такой подход оказывается губительным. Внутренняя экосистема человека, состоящая из триллионов бактерий и грибков, нуждается в различных типах топлива, которые поступают из разных продуктов.

По словам Чару Дуа, однообразие рациона постепенно подрывает микробную устойчивость. Результаты исследования American Gut Project подтверждают, что люди, включающие в меню более 30 видов растений в неделю, обладают гораздо более здоровой микрофлорой, чем те, кто ограничивается десятью продуктами.

Отсутствие разнообразия проявляется в конкретных физических симптомах, таких как замедленное пищеварение, регулярное вздутие живота и внезапная непереносимость продуктов, которые раньше усваивались нормально. Чтобы избежать проблем, эксперт советует внедрять «управляемое разнообразие»: чередовать крупы (рис, просо, киноа), выбирать сезонные овощи и добавлять в рацион ферментированные продукты, такие как йогурт или пахта.

Даже небольшие изменения, такие как добавление семян, орехов или новых трав, помогают вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты. Эти соединения критически важны для защиты слизистой оболочки кишечника и борьбы с внутренними воспалительными процессами.

