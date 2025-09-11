Трагически погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев

|
Мария Гоманюк
Спортсмен четыре раза подряд становился победителем 70-километровой гонки.

Фото: 5-tv.ru

Трагически ушел из жизни четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев. Об этом стало известно из сообщения журнала «Лыжный спорт».

В источнике отметили, что Сокарев погиб при пожаре в ночь с 9 на 10 сентября в деревне Ненимяки. Ему было 68 лет.

«Пожар охватил шесть гаражей и распространился на площади более 300 квадратных метров», — отмечали региональные спасательные службы.

Сокарев четыре раза подряд с 1981 по 1984 годы становился победителем 70-километровой лыжной гонки, которая проводилась в рамках чемпионата СССР. Это достижение так и осталось непревзойденным в истории отечественного лыжного спорта. Также на счету Сокарева две победы в марафоне «Праздник Севера». За свою спортивную карьеру Сергей завоевал бронзовую медаль на дистанции 15 километров на чемпионате СССР, еще на его счету бронзовая медаль на одном из этапов Кубка мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что фотограф футбольного клуба «Спартак» Александр Ступников скончался на 41 году жизни.

