Футболист Федор Смолов частично признал вину в ходе допроса

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Инцидент произошел еще три месяца назад.

Футболист Федор Смолов частично признал вину в ходе допроса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Футболист Федор Смолов частично признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в кафе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Согласно словам собеседника информационного агентства, в ходе следственных действий Федора Смолова вызвали на допрос. Спортсмен частично признал свою вину по данному делу.

Инцидент произошел еще три месяца назад — 28 мая. Однако о драке, которая случилась в столичном кафе с его участием, общественность узнала только 5 июля. После этого у футболиста кто-то требовал деньги, чтобы запись с видеокамер не попала в сеть. Платить спортсмен отказался. Таким образом кадры были слиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, грозит ли Федору Смолову реальный срок за драку в центре Москвы. По словам адвоката Сергея Жорина, если у потерпевшего нет претензий к футболисту, то все будет хорошо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:03
Подозреваемых в диверсии на железной дороге задержали в Новосибирске
14:00
Вышел трейлер самой ожидаемой новогодней сказки «Буратино»
14:00
Сын Валуева сильно похудел после съемок в реалити-шоу: «Я так загнался»
13:46
Татьяну Куртукову внесли в базу «Миротворца»*
13:35
Центробанк снизил ключевую ставку
13:35
«Было обидно»: Баскова сравнили с принцем из «Шрека» в торговом центре

Сейчас читают

«Людям будет интересно»: Стас Михайлов снимет фильм о своей жизни в девяностые
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео