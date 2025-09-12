Вышел трейлер самой ожидаемой новогодней сказки «Буратино»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

На экранах картину покажу ровно спустя 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями телефильма «Приключения Буратино» — 1 января 2026 года.

Фото, видео: НМГ-кинопрокат; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вышел трейлер самой ожидаемой киносказки нового года — «Буратино». Премьера фильма назначена на 1 января 2026 года. Событие действительно знаковое, ведь картина выйдет на экраны спустя 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями телефильма «Приключения Буратино».

По сюжету к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но даже в сказках не все всегда идет по плану — оживает полено, из которого появляется мальчик Буратино. Папа Карло очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие.

Главного героя с помощью компьютерной технологии «захвата движения» воплотит Виталия Корниенко.

«Я планирую и дальше продолжать хулиганить, чтобы маленьким и уже выросшим детям, это которые взрослые, всегда было что посмотреть в кино, побыть вместе и посмеяться. И всегда буду вам всем напоминать, что дружба, честность и смелость, а особенно смелость быть самим собой, таким одним-единственным, — это очень-очень важно, и это может привести вас к самым неожиданным открытиям», — рассказал ее герой.

Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвина воплотила Анастасия Талызина, а Степан Белозеров сыграл Пьеро. Помимо этого, новые звезды российского кино украсят картину своим присутствием. Так Марк Эйдельштейн сыграл Артемона, а весельчаком Арлекином стал Рузиль Минекаев.

Главным злодеем Карабасом выступил Федор Бондарчук, а его сообщником Дуремаром — Лев Зулькарнаев. Пару очаровательных мошенников Алису и Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров. Роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Также в картине прозвучат легендарные мелодии народного артиста России Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года.

Основная часть съемок нового «Буратино» прошла в Кинопарке «Москино», где была специально построена абсолютно уникальная площадка — настоящий итальянский городок на рубеже 19-20 веков — с ратушной площадью, фонтанами, булочной и аптекой, лавками торговцев и тратторией. 

Над производством киноленты работали кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, Первый канал, Плюс Студия, Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
Трамп требует смертной казни: подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
15:27
Патриарх Кирилл: мой отец крестил Путина в 1952 году
15:17
«Папа убил маму»: в США четырехлетняя девочка заявила в полицию на своего отца
15:15
«Все изменилось кардинально»: Марина Федункив о позднем материнстве
15:00
«Не хухры-мухры!» — Прохор Шаляпин назвал размер своей будущей пенсии
14:44
«Работаем!» — SHAMAN рассказал о подготовке к «Интервидению»

Сейчас читают

Центробанк снизил ключевую ставку
«Людям будет интересно»: Стас Михайлов снимет фильм о своей жизни в девяностые
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео