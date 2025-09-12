Съемки клипа или секта: подросток получил сильнейшие ожоги в Подмосковье

Подросток получил сильнейшие ожоги в Подмосковье

В Подмосковье 17-летний подросток получил тяжелейшие ожоги, когда вместе с друзьями отправился снимать видеоклип. Родители и друзья молодого человека не исключают, что к случившемуся может быть причастна некая деструктивная группа в сети. Об этом рассказала РИА Новости мать пострадавшего Анна.

По ее словам, сын сообщил, что уезжает с друзьями «на съемки». Уже вечером женщине позвонили медики и сообщили, что подростка везут в больницу в тяжелом состоянии.

«Со слов врача, когда сын был в сознании, он сказал, что они находились в лесу в Одинцовском районе, где жарили шашлыки, и он обжегся. Но ожоги оказались слишком серьезными. Медики говорят, что до 100% тела поражено», — рассказала мать.

Подросток находится в реанимации. У него обожжены не только кожа, но и легкие, и глаза. По словам Анны, для пересадки тканей практически не осталось здоровых участков.

«Его сейчас покрывают биогелем. Конечно, он держится, он борется», — сказала женщина.

Врачи уже провели несколько операций, однако появились осложнения: пневмония, сердечная и почечная недостаточности.

После происшествия мать подростка самостоятельно начала выяснять обстоятельства и узнала, что сын был подписан на ряд сомнительных сообществ в Telegram.

«Мы выяснили, что мой сын состоял в неких группах. Там детей постоянно убеждают, что они никто и никому не нужны, оказывают постоянное психологическое давление. Более того, там используется какой-то шифр», — отметила Анна.

Так считают и друзья подростка.

«Мне кажется, какой-то культ или секта… Они утверждают, что с ними через птиц разговаривают ангелы, они писали об этом в своих постах… И он поверил в это, совершил какой-то обряд очищения души через огонь», — объяснил приятель молодого человека ИА Регнум.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, однако уголовное дело пока не возбуждено.

