Съемки клипа или секта: подросток получил сильнейшие ожоги в Подмосковье
Друзья подозревают, что молодой человек попал под влияние деструктивного сообщества.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подросток получил сильнейшие ожоги в Подмосковье
В Подмосковье 17-летний подросток получил тяжелейшие ожоги, когда вместе с друзьями отправился снимать видеоклип. Родители и друзья молодого человека не исключают, что к случившемуся может быть причастна некая деструктивная группа в сети. Об этом рассказала РИА Новости мать пострадавшего Анна.
По ее словам, сын сообщил, что уезжает с друзьями «на съемки». Уже вечером женщине позвонили медики и сообщили, что подростка везут в больницу в тяжелом состоянии.
«Со слов врача, когда сын был в сознании, он сказал, что они находились в лесу в Одинцовском районе, где жарили шашлыки, и он обжегся. Но ожоги оказались слишком серьезными. Медики говорят, что до 100% тела поражено», — рассказала мать.
Подросток находится в реанимации. У него обожжены не только кожа, но и легкие, и глаза. По словам Анны, для пересадки тканей практически не осталось здоровых участков.
«Его сейчас покрывают биогелем. Конечно, он держится, он борется», — сказала женщина.
Врачи уже провели несколько операций, однако появились осложнения: пневмония, сердечная и почечная недостаточности.
После происшествия мать подростка самостоятельно начала выяснять обстоятельства и узнала, что сын был подписан на ряд сомнительных сообществ в Telegram.
«Мы выяснили, что мой сын состоял в неких группах. Там детей постоянно убеждают, что они никто и никому не нужны, оказывают постоянное психологическое давление. Более того, там используется какой-то шифр», — отметила Анна.
Так считают и друзья подростка.
«Мне кажется, какой-то культ или секта… Они утверждают, что с ними через птиц разговаривают ангелы, они писали об этом в своих постах… И он поверил в это, совершил какой-то обряд очищения души через огонь», — объяснил приятель молодого человека ИА Регнум.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка, однако уголовное дело пока не возбуждено.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
77%
Нашли ошибку?