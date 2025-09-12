«Почивает на лаврах»: Татьяна Доронина больше не вернется на сцену

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

О решении артистки стало известно в ее день рождения.

Почему Доронина больше не вернется на сцену

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ZURABJAVAKHADZE.COM/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Татьяна Доронина больше не вернется на сцену

Сегодня, 12 сентября, известная актриса советского кино и театра Татьяна Доронина празднует свой 92-й день рождения. Светлый праздник омрачается новостями о том, что на сцену артистка больше не вернется.

«Это ее осознанный выбор, который надо уважать. Как президент МХАТа, она в курсе всего происходящего в театре, дает добро на постановки или высказывает свое острое мнение. Доронина точно не страдает от одиночества», — цитирует инсайдера News.ru.

Собеседник издания отметил, что артистка организовала свой быт так, как «далеко не каждому дано». Доронина предпочитает проводить время за чтением, прослушиванием аудиоспектаклей и работой над мемуарами. По словам источника, «окруженная любовью актриса почивает на лаврах», а из окон ее квартиры на Фрунзенской набережной открывается живописный вид.

Татьяна Доронина — президент МХАТ имени Горького. Она внимательно следит за постановками и деятельностью труппы.

Для многих зрителей Доронина навсегда осталась героиней ленты «Три тополя на Плющихе» режиссера Татьяны Лиозновой, где ее партнером был Олег Ефремов. Среди других известных работ актрисы — фильмы «Мачеха», «Еще раз про любовь», «Старшая сестра» и целый ряд других картин, сделавших ее одной из ярчайших звезд советского экрана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:33
«Заметное обновление»: Путин о новых именах в российской литературе, музыке и кино
21:18
Путин: память о подвигах ветеранов ВОВ является значимой частью культуры РФ
21:15
Путин: «Интервидение» способствует сохранению атмосферы дружбы и творчества
21:06
Путин: мир будущего — не для эгоистов в киберпространстве
20:52
Путин: культура может развиваться только во взаимодействии с другими культурами
20:40
«Мы ждали этого конкурса»: группа Ay Yola об «Интервидении»

Сейчас читают

«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
Центробанк снизил ключевую ставку
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео