Опухшие глаза — не грим: на какие жертвы пошла Полина Максимова ради роли в «Лихих»
Чтобы создать эффект «наплаканных глаз», актриса даже не ела.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актриса Максимова специально плакала и сидела в темноте ради роли в «Лихих»
Актрисе Полине Максимовой пришлось пойти на экстремальные меры ради роли в кино. Этим артистка поделилась с журналистом 5-tv.ru на премьере сериала «Лихие. Глава 2».
В беседе с корреспондентом звезда ситкома «Деффчонки» рассказала, что, параллельно она снималась в двух картинах: романтической комедии «Адам и Ева» и драме «Лихие. Глава 2». Для второго проекта Полине Максимовой нужно было сделать фактуру лица, в частности создать эффект «наплаканных глаз».
«Красоту гримеры могут сделать, а вот опухшие веки — нет», — отметила знаменитость.
Поэтому, чтобы на лице актрисы появились отеки, ей пришлось пойти на экстремальные меры.
«Не спала, не ела, плакала, сидела в темноте», — подытожила Полина Максимова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Владимир Сычев с ностальгией вспомнил свои 1990-е. По его словам, несмотря на сложное время, для него те годы были лучшими.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
82%
Нашли ошибку?