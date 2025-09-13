Опухшие глаза — не грим: на какие жертвы пошла Полина Максимова ради роли в «Лихих»

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 43 0

Чтобы создать эффект «наплаканных глаз», актриса даже не ела.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актриса Максимова специально плакала и сидела в темноте ради роли в «Лихих»

Актрисе Полине Максимовой пришлось пойти на экстремальные меры ради роли в кино. Этим артистка поделилась с журналистом 5-tv.ru на премьере сериала «Лихие. Глава 2».

В беседе с корреспондентом звезда ситкома «Деффчонки» рассказала, что, параллельно она снималась в двух картинах: романтической комедии «Адам и Ева» и драме «Лихие. Глава 2». Для второго проекта Полине Максимовой нужно было сделать фактуру лица, в частности создать эффект «наплаканных глаз».

«Красоту гримеры могут сделать, а вот опухшие веки — нет», — отметила знаменитость.

Поэтому, чтобы на лице актрисы появились отеки, ей пришлось пойти на экстремальные меры.

«Не спала, не ела, плакала, сидела в темноте», — подытожила Полина Максимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Владимир Сычев с ностальгией вспомнил свои 1990-е. По его словам, несмотря на сложное время, для него те годы были лучшими.

