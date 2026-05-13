«Не надо подстраиваться»: группа AY YOLA дала совет молодым артистам

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 37 0

Музыканты считают важным быть верным тому, что нравится.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Группа AY YOLA: молодые артисты должны быть верными своему делу

Чтобы привлечь внимание аудитории, молодым талантам нужно не бояться внедрять что-то новое в свое творчество. Об этом рассказал участник группы AY YOLA Руслан Шайхитдинов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейной XV церемонии премии «Аванс» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Всегда новаторы, те люди, которые сделали то, что никто не делал. <…> Это всегда вызывает живой интерес неподдельный», — сказал артист.

Другой участник музыкального коллектива Ринат Рамазанов отметил, что творец должен быть верным своему делу.

«Не надевать вот эту маску и подстраиваться под все, что окружает, а делать именно от души, и тогда зритель это считывает, когда человек настоящий», — подчеркнул Ринат.

Он также добавил, что с первого раза может не получиться завоевать внимание публики, но если не опустить руки, то «награда найдет своего героя».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Екатерина Волкова, которую месяц назад уволили из Театра комедии с провокационной формулировкой «старая», нашла новую работу. По данным СМИ, контракт с Волковой уже подписан, и она приступила к репетициям.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:31
Свадьба мечты сорвана: организатор праздников в Петербурге обманул 27 пар
20:22
«Даже у обезьян таких губ нет»: врач оскорбила девушку во время приема
20:00
В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА
19:50
Майский детокс: как восстановить здоровье желудка после праздников
19:44
Искали несколько дней: пропавшего музыканта Сысоева нашли мертвым в Крыму
19:43
«Не надо подстраиваться»: группа AY YOLA дала совет молодым артистам

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Сиделка три года скрывала смерть пенсионерки, продолжая жить на ее деньги
«Лесной аперитив» ударил в голову: пьяные олени бросаются под колеса машин
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео