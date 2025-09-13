Вышла на свободу? Где находится соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

|
Дарья Бруданова
Евгения Хасис провела в заключении 16 лет.

Соучастница убийства Маркелова и Бабуровой вышла на свободу

Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

Соучастница убийства адвоката Маркелова Евгения Хасис пока находится в колонии

Националистка Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, пока еще находится в колонии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее в этот день РИА Новости со ссылкой на судебные материалы сообщало, что женщина вышла на свободу спустя 16 лет заключения. Уточнялось, что за ней был установлен административный надзор.

Евгению Хасис арестовали в 2009 году и поместили в мордовскую женскую исправительную колонию. 

Днем 19 января 2009 года в центре Москвы был застрелен адвокат Станислав Маркелов, который занимался делами, связанными с защитой жертв военных преступлений и антифашистов. Вместе с ним в это время бвла рядом журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Она получила ранение и скончалась в больнице. Девушка заканчивала пятый курс факультета журналистики МГУ и занималась темами национализма и неофашизма.

По версии следствия, исполнителем убийства был националист Никита Тихонов. Он, вступив в сговор с Евгенией Хасис, совершил расправу над адвокатом и журналисткой. Тихонова приговорили к пожизненному сроку, а Хасис была осуждена на 18 лет. Однако в 2022-м Верховный суд сократил ей срок до 17 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что откусившая язык насильнику женщина была оправдана спустя 60 лет в Южной Корее.

Вышла на свободу? Где находится соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
