Откусившая язык насильнику женщина была оправдана спустя 60 лет в Южной Корее

CBS: откусившая язык насильнику женщина оправдана спустя 60 лет в Южной Корее

Южнокорейский суд в Пусане отменил приговор, вынесенный еще в 1964 году, и полностью оправдал 79-летнюю Чхве Маль Чже. В юности ее признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, который пытался над ней надругаться. Она откусила нападавшему кончик языка. Об этом сообщил новостной отдел телеканала CBS.

«Шестьдесят один год назад, в ситуации, когда я ничего не понимала, моя судьба была предрешена как судьба преступника. Я хотела стать источником надежды для жертв, которых постигла та же участь, что и меня», — поделилась пострадавшая.

Когда Чхве было 19 лет. На нее напал 21-летний мужчина: он прижал девушку к земле, несколько раз насильно поцеловал и даже попытался помешать ей дышать. Чтобы вырваться, Чхве откусила ему кончик языка.

Тогда суд признал нападавшего виновным лишь в незаконном проникновении на чужую территорию и запугивании, назначив ему шесть месяцев заключения условно. В то же время сама Чхве получила приговор — десять месяцев лишения свободы условно за «превышение пределов самообороны».

Спустя десятилетия, Чхве решила оспорить несправедливый приговор. В 2020 году она подала ходатайство о пересмотре дела. После нескольких отказов добилась того, чтобы Верховный суд Южной Кореи в 2024 году направил дело на повторное рассмотрение.

На новом процессе окружной суд Пусана признал ее действия оправданной самообороной. Суд отметил, что Чхве лишь защищала свое право на телесную неприкосновенность.

После объявления оправдательного решения Чхве в ярко-розовом пиджаке принимала цветы от сторонников и с трудом сдерживала эмоции. Ее адвокаты уже объявили, что будут добиваться от государства компенсации за ущерб, причиненный несправедливым приговором.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.