В Ленобласти стартовал гастрофестиваль «Балтика Фест»

Сегодня в Ленинградской области стартует самое грандиозное гастрономическое событие года — первый фестиваль «Балтика Фест». Это праздник, на котором каждый откроет для себя что-то новое. Для гостей приготовили тысячи разнообразных блюд, выступления звезд эстрады и новые сорта пива для дегустации.

А пока гости веселятся, ведущие пивовары страны будут обсуждать не менее грандиозные планы развития отрасли. Чем еще сегодня будут удивлять, узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Гости только собираются на «Балтика Фест», а здесь уже все буквально шипит, скворчит и томится.

«В этих пакетах непосредственно лежит говядина, брискет. Мы ее уже подкоптили, затем достали, завернули в фольгу, чтобы она сохранила свой сок», — рассказывает региональный шеф-повар курорта «Игора», парк-отеля «Дача Винтера» Никита Цацын.

Сначала коптить при 60 градусах, потом держать на 86, наконец подрумянить. Повторить такое дома? Вряд ли. Готовка занимает более 14 часов.

«Это достаточно деликатный процесс. Не каждый может сделать, это надо сноровку. Все-таки это сильно отличается от чипсов, от обычного мяса», — отметил Никита Цацын.

От всего, что стандартно выбирают на закуску. Гигантский смокер, в котором разом коптится 150 килограммов говядины, казаны, фритюрницы. Тонны продуктов завозят на площадку. 170 килограммов мидий, 6000 живых раков, два центнера ребер и рульки.

«Мы заготовками занимаемся уже неделю. Для того, чтобы гости не ждали, не было ожидания больше 2-3 минут, максимум десяти минут — мы все максимум подготовили уже заранее», — подчеркивает бренд-шеф курорта «Игора», сети отелей «Точка на карте» и парк-отеля «Дача Винтера» Егор Никонов.

«Балтика Фест» — наш, родной «Октоберфест», это кулинарное путешествие по России. Балтийские сморреброды, северные креветки, кавказский плов. Меню высокой кухни от трех именитых шеф-поваров. Никаких сарделек и брецелей. И конечно, напитки на любой вкус из первоклассного российского зерна. И приготовить надо на 6000 гостей.

Для удобства гостей — большая посадочная зона на улице. Естественно, предусмотрели зонтики на случай дождя. Можно разместиться в шатре, где со всех сторон напитки и еда, присесть в комфортное кресло и смотреть на большом экране за тем, что происходит на площадке. А на сцене весь день танцы и песни разных регионов России, родные и узнаваемые — такие, что петь хочется хором.

Свет, видеоряд, чистейший звук — слышно каждую ноту кавказского многоголосия и каждый тяжелый аккорд. То, что Петербург — столица русского рока (а эта музыка также идеально сочетается с представленными напитками) тоже напомнят.

«У нас запланировано два очень красивых номера, очень зрелищных. Один будет в рок-стиле, а другой больше такой, лирическая классика, но, поскольку будет еще задействован балет, это будет феерично и красиво», — рассказала музыкант группы NevaMusics Юлия Кожурина.

Автодром «Игора Драйв» преобразился. Уникальная возможность пропустить бокал в паддоке, где обычно стоят стремительные спорткары, прогуляться по пит-лейну. Ждут и самых маленьких гостей.

«Для детей у нас будет один из боксов отведен целиком и полностью под детскую зону. Будет определенная анимация, различные уголки с детскими играми. Можно будет совершенно спокойно развлекаться», — рассказал гендиректор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

«Балтика Фест» — не просто праздник. В рамках фестиваля пройдет крупнейшая встреча российских пивоваров. В России более тысячи производителей и тренды задает компания «Балтика». Флагману отрасли уже 35. Это инвестиции в нашу страну, новые поля хмеля, снижение зависимости от импорта. Ну а яркой точкой этого вкусного дня станет выступление лучших артистов. Драйва добавят Мари Краймбрери, «Дискотека Авария» и «Чайф».

Эта интернациональная семья ждет не дождется фестиваля.

«Супруг у меня, он из Сербии и очень любит Россию. И вот, конечно, ему тоже хочется посмотреть. Он на „Октоберфесте“ был много раз и сказал, что хочет теперь посмотреть шоу, которое в России устраивают», — отметила Екатерина Милославлевич.

«Я надеюсь, что будет намного лучше, чем в Германии. И я ожидаю только кайфа и хороших вибраций», — добавил Сречко Милославлевич.

И они начнутся совсем скоро. С первым аккордом, аплодисментами, первым звоном бокалов будет дан старт новой традиции российских гастрономических фестивалей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.