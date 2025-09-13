Тело пропавшего заслуженного врача России Ариэля найдено на берегу озера в Ленобласти

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 59 0

Мужчина рано утром отправился на прогулку со скандинавскими палками, но домой не вернулся.

Нашли тело пропавшего патологоанатома Бориса Ариэля

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело врача Бориса Ариэля нашли возле озера Сестрорецкий разлив

Тело заслуженного врача России, патологоанатома Бориса Ариэля обнаружили на берегу озера Сестрорецкий разлив в Ленинградской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

86-летний врач рано утром отправился на прогулку со скандинавскими палками — это был его ежедневный ритуал. Только в этот раз он не вернулся домой, тогда знакомые забили тревогу.

Поисково-спасательная операция велась с использованием гидролокатора, так как глубина озера не требовала водолазных работ. Спасатели осмотрели около 500 квадратных метров акватории.

Борис Михайлович Ариэль — доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач России. Он возглавлял отдел в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что многодетная мать из американского штата Флорида, Кайла Бейли, была объявлена пропавшей без вести во второй раз менее чем через месяц после своего первого исчезновения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:50
В Лондоне протестующие против миграции вступили в конфликт с полицией
20:35
Получилось лучше: гастрофестиваль «Балтика Фест» сравнили с «Октоберфестом»
20:02
Два человека погибли из-за подрыва взрывчатки на железной дороге в Орловской области
19:55
Тело пропавшего заслуженного врача России Ариэля найдено на берегу озера в Ленобласти
19:35
Дрозденко: в России можно варить качественное пиво
19:17
В кафе Мадрида 21 человек пострадал в результате взрыва

Сейчас читают

Вышла на свободу? Где находится соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
Заряжал телефон и чуть не сгорел: что делать, если вспыхнул гаджет
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео