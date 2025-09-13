Совет по развитию пиво-безалкогольной отрасли провел первое открытое заседание

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

В ходе встречи участники обсудили актуальные вызовы и перспективы развития российских предприятий сферы.

Первое заседание совета по развитию пивоваренной отрасли РФ

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков.

Состоялось первое открытое заседание Совета по развитию пиво-безалкогольной отрасли, созданного по инициативе компании «Балтика».

Первое заседание открыл председатель Совета и основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Он отметил важность мероприятия, которое поможет в решении насущных задач отрасли.

Действующие члены Совета — Николай Тюрников, генеральный директор АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе»), и Дмитрий Киселев, председатель Правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», Игорь Хавский, председатель комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции и другие. Все участники подтвердили важность объединения рынка.

К заседанию присоединились и будущие члены Совета: Алексей Сагал, представитель совета директоров «Арнест Упаковочные Решения», Елена Тюкина, основатель пивоварни Knightberg и Александр Адырхаев, соучредитель ООО «Геллерт Бар». Все они были приняты в Совет.

В ходе заседания участники обсудили насущные вопросы и перспективы развития отрасли в стране, установили направления работы Совета на ближайшее время. Особое внимание уделялось созданию условий для развития индустрии, развитию технологий, формированию центра экспертиз, и прочим аспектам.

«Пивовары за последние годы проделали огромную работу… отрасль продолжает развиваться и совершенствоваться. Мы инвестируем в технологии, оборудование и сельское хозяйство, поддерживаем развитие безалкогольного сегмента… Совместными усилиями мы создадим сильный национальный бренд, способный закрепиться и на международном рынке», — отметил Председатель Совета Таймураз Боллоев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:35
Дрозденко: в России можно варить качественное пиво
19:17
В кафе Мадрида 21 человек пострадал в результате взрыва
19:05
«Это колоссальная синергия»: Баканов об открытии НКЦ
18:55
«Балтику» знают практически везде»: Беглов о значимости бренда в мире
18:41
На «Балтика Фест» подчеркнули важность формирования совета пивоваров
18:35
Совет по развитию пиво-безалкогольной отрасли провел первое открытое заседание

Сейчас читают

Вышла на свободу? Где находится соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
Заряжал телефон и чуть не сгорел: что делать, если вспыхнул гаджет
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео