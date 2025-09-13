В Лондоне протестующие против миграции вступили в конфликт с полицией

Более 100 тысяч человек вышли на демонстрацию против мигрантов в Лондоне

В Лондоне на протестах против нелегальной миграции, произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками демонстрации. Об этом сообщает The Guardian.

Конная полиция предприняла попытку заблокировать движение протестующих, организованных известным правым активистом Томми Робинсоном в центральной части города. Отмечаются единичные стычки с правоохранителями. Стражи порядка пытаются не допустить демонстрантов к правительственному району Уайтхолл.

Участники акции выражают недовольство миграционной политикой правительства и выступают за сохранение свободы слова.

Сообщается, что во время акции уже задержаны девять человек .

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 500 человек задержаны во время массовых протестов во Франции. На улицы вышли около 200 тысяч человек. Они недовольны политикой властей, жесткими экономическими мерами, поддержкой Украины и новым кризисом, который обострился после отставки очередного правительства.

