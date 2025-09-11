Сотни задержаны, в ход пошли водометы: как прошла ночь протестов во Франции

Лозунг граждан — «Заблокируем все».

Полиции Франции задержала более 500 протестующих

Более 500 человек задержаны во время массовых протестов во Франции. Из них свыше половины — в Париже. По данным местных СМИ, на улицы вышли около 200 тысяч человек. Они недовольны политикой властей, жесткими экономическими мерами, поддержкой Украины и новым кризисом, который обострился после отставки очередного правительства.

Акция проходит под лозунгом «Заблокируем все». Сотни предприятий остановили работу, закрыты школы и аэропорты. Во французской столице толпа на время смогла захватить Лионский вокзал.

По всей стране радикалы громят магазины и кафе, поджигают мусорные баки и перекрывают дороги. Для наведения порядка власти мобилизовали 80 тысяч полицейских и жандармов.

Против наиболее агрессивных групп силовики использовали водометы и слезоточивый газ.

