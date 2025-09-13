Получилось лучше: гастрофестиваль «Балтика Фест» сравнили с «Октоберфестом»

Алексей Мокряков
Гендиректор «Игора Драйв» Алексей Титов заявил о превосходстве российского мероприятия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Гендиректор «Игора Драйв» Титов сравнил «Балтика Фест» и «Октоберфест»

Гастрофестиваль «Балтика Фест», который проходит в Ленинградской области, удался и получился даже лучше знаменитого немецкого «Октоберфеста». Так считает генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Получилось лучше, „Октоберфест“ обязательно об этом узнал бы, но немцы отключили наше нормальное телевидение, поэтому никогда об этом не узнают, дай бог им здоровья», — отметил спикер.

Титов отметил, что зрители в восторге от мероприятия.

«Море людей, у всех хорошее настроение… куча вкуснейшей еды, большое количество потрясающих напитков, настоящий праздник», — подчеркнул гендиректор «Игора Драйв».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России производится и продается 11,5 млрд алюминиевых банок, а еще около двухсот миллионов импортируются. И не хватает около полумиллиарда банок. За счет инвестиций российских компаний в Воронеже и в Ульяновске создаются мощности еще на четыре миллиарда.

Эксперты отмечают, что дефицит алюминиевой банки был проблемой, которая на протяжении нескольких лет тормозила развитие пиво-безалкогольной отрасли отрасли в России. Сейчас эта проблема уже решена.

