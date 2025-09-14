Во Франции 200 тысяч человек вышли на акции протеста против политики Макрона

Не вышло! Провокация с целью сорвать наметившийся контакт России и США не достигла своей цели.

Кто бы ни запускал дроны по Польше, президент США Дональд Трамп не поверил, что это был целенаправленный удар России по стране НАТО.

«Это могло быть ошибкой», — примирительно заявил американский президент в четверг.

И это резко снизило пафос, с которым европейские союзники НАТО реагировали на происходящее.

О чем, собственно, речь: в ночь с 9 на 10 сентября 19 неопознанных летающих объектов вошли в воздушное пространство Польши. Большинство из них сами попадали в полях неподалеку от границы. Три штуки были сбиты истребителями НАТО, причем не польскими, а голландскими. Отметим этот факт. Парочка залетела вглубь территории. Откуда они взялись? Это хороший вопрос. Судя по фото — дроны похожи на русские. Даже я бы сказал, они карикатурно русские. Например, указана серия «ЫЫ» на одном аппарате. Это выглядело как типичный «русский» паспорт в голливудском фильме.

Физически дроны прилетели с территории Украины, причем некоторые через Белоруссию. О чем сами белорусы и сообщили полякам. Но чьи были дроны?

Поляки уверяют, что наши. В ту же по территории Украины наша армия наносила комбинированный удар, как позднее отчиталось Министерство обороны — цели были в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. То есть недалеко от границы с Польшей. Могли сбиться с курса по ошибке? Теоретически — да. Но чтоб 19…

Значит, либо мы запустили туда не по ошибке, либо их целенаправленно «увели» с Украины в Польшу. Например, подавлением или перехватом сигнала. Либо их запустили с Украины под шумок в сторону Польши. Зачем?

Чтобы спровоцировать новый виток эскалации НАТО — Россия. А он возможен только при одном условии: если США вернутся на поле боя, как было во времена правления экс-президента США Джо Байдена. Хотя бы.

Но вот что любопытно: под шумок украинцы вбросили интересную мысль — а давайте, говорят, самолеты НАТО и системы противовоздушной обороны (ПВО) будут сбивать такие цели над Украиной, чтобы до вас не долетало. Вроде звучит логично. На самом деле, это означает контроль со стороны НАТО воздушного пространства Украины.

А это прямое вмешательство в конфликт. Не мытьем, так катаньем Киев пытается и пытается раздуть ситуацию до больших масштабов. Пока не вышло. Но они явно не будут останавливаться на достигнутом.

На этом фоне особо эксцентричной была реакция Франции, точнее президента Эммануэля Макрона, который направил три истребителя для прикрытия польских рубежей. Вот кому-кому, а французам сейчас точно не до Польши и не до Украины.

В стране развалилось очередное правительство, шестое — за этот срок президентства Макрона, третье — за последний год. Все это на фоне уличных протестов, французы недовольны планами властей срезать социальные льготы. Причем ради кого? Ради мигрантов и украинцев. Корреспондент «Известий» Эдуард Новиков все видел своими глазами.

Франция восстала против правительства и старого, и сразу нового, и против самого Макрона. Многотысячные протесты в прямом смысле подожгли и сковали всю страну: Париж, Нант, Лион, Марсель, Ницца.

Демонстранты вступают в стычки с полицией. В ход идут булыжники, мусорные баки, горят автомобили, магазины, рестораны. Полицейские бьются с протестующими. К 12 часам было арестовано девяносто пять человек.

Потасовки, поджоги, транспортная блокада. Настоящее народное восстание. Площадь Шатле. Важный логистический узел Парижа. Манифестанты готовы биться до конца!

«Самое удобное место для того, чтобы, если будет атака со стороны полицейских, можно было скрыться, потому что другие площади, как, допустим, площадь Республики, напоминает бутылочное горлышко», — поделился Эдуард Новиков.

Эксклюзивные кадры «Известий». Мы сняли, как сотни протестующих с сигнальными шашками, красными знаменами, флагами Палестины и антимакроновскими лозунгами идут на штурм Лионского вокзала. Полиция будто испарилась, демонстрантов даже не пытаются остановить.

Другие протестующие оккупировали главный революционный символ страны — монумент той самой Марианне в Париже. Он тоже стал трибуной для манифестантов. Лозунги как будто такие же, с которыми 200 лет назад сносили Бастилию и головы аристократов. Восстанавливают «социальную справедливость» французы привычным способом. Точь-в-точь как желтые жилеты, на протяжении многих-многих месяцев не дававшие спать французской полиции спокойно.

Это вам не украинский майдан, который запрещали разгонять американцы и европейцы.

«Мы ожидаем, что украинское правительство продемонстрирует выдержку, не прибегнет к насилию в отношении мирных протестующих», — говорил бывший президент США Барак Обама.

«Мы ожидаем, что наши государства-члены могут в срочном порядке согласовать целенаправленные меры в отношении лиц, ответственных за насилие и применение чрезмерной силы», — заявлял председатель Европейской комиссии в 2004–2014 гг. Жозе Мануэл Баррозу.

В современной демократической Франции за лишнее слово сразу бьют дубиной по голове и дают реальный срок.

«Порядка 200 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции. Были попытки заблокировать страну. Иногда насильственного характера. Были ранены полицейские», — сказал министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо.

До точки кипения Пятую республику довела провальная внутренняя политика: каждый седьмой француз — это почти десять миллионов человек — живет за чертой бедности. При этом десять процентов богачей, наоборот, при Макроне только приумножили состояние.

В этой ситуации правительство собралось сократить расходы на 44 миллиарда евро. Причем за счет как раз самых незащищенных граждан, которые живут на пенсии и социальные пособия.

Только за год во Франции сменилось три премьера. Никому из них так и не удалось поправить финансовое положение страны. Сейчас госдолг Пятой республики составляет 114% от ВВП. Хуже только у Греции и Италии. Которые никогда и не были в экономическом авангарде Евросоюза. А вот Франция была.

«Ответов на чаяния, требования народа как не было, так и нет. Никаких. Макрон просто их все проигнорировал», — сказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Как повторяют французы за одним советским правителем: у каждой ошибки есть имя и фамилия.

Макрон не только рекордсмен по количеству сменившихся правительств. У него еще и фантастический антирейтинг 80%. При одобрении всего в 15%. 104 депутата Национальной ассамблеи подписали документ, чтобы начать процедуру импичмента. И на фоне массовых манифестаций, разгромленной страны и провальной экономической политики Макрон говорит: нет, не об экономике, не о пенсиях и пособиях. А про злую Россию.

«После вторжений российских беспилотников в Польшу я принял решение задействовать три истребителя Rafale для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО совместно с нашими союзниками», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

А что он скажет, если все деньги идут на поддержку Украины. Восстановить репутацию Макрон пытается за счет внешней политики. И неудачно: в последние годы Пятая республика потеряла военные базы и влияние в бывших колониях: Сенегале, Буркина-Фасо, Габоне, Кот-д’Ивуаре, Мали, Нигере, ЦАР и Чаде. В очереди на выход — Новая Каледония в Тихом океане.

«Французская власть потеряла связь со своим народом и его реальными проблемами. Она занята отстаиванием геополитических иллюзий, в то время как страна столкнулась с глубочайшим внутренним кризисом», — сказал французский историк Эрик Бранка.

Но проблемы не только у Парижа. Просто здесь привыкли не держать в себе недовольство. Германия — некогда «локомотив Европы» — стагнирует третий год подряд. ВВП по итогам второго квартала вообще сократился. В Испании безработица более 10%. В Британии инфляция на пике составила 11%.

И где вспыхнет в следующий раз по французскому образцу — лишь вопрос времени.