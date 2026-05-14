На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетней Карины
В раннем детстве девочка потеряла слух.
Фото, видео: 5-tv.ru
На каждой вещи – маленькая табличка с названием. Так девятилетней Карине легче запоминать слова и учиться их произносить. В раннем детстве девочка потеряла слух, с тех пор вся семья общается на языке жестов.
Потеря слуха – лишь одно из последствий тяжелого заболевания. Карина прошла через пересадку почки, у нее почти отказала печень. Все это из-за крайне редкого атипичного гемолитико-уремического синдрома, при котором иммунитет выходит из-под контроля и начинает разрушать организм. Эту болезнь диагностируют всего у двух человек на миллион.
«Было много случаев, больше семи точно, дальше уже просто сбилась, когда ее доставали с того света в прямом смысле», — рассказывает Рузанна Анцифирова, мама Карины.
В 2021 году, после нескольких месяцев на диализе, девочке провели трансплантацию почки. Тогда казалось, что тяжелые времена позади, и даже самые простые житейские мелочи снова стали приносить радость.
Карина словно принялась наверстывать упущенное детство: пошла в школу для слабослышащих, занялась творчеством. Она часами рисует, ходит в танцевальную студию, занимается жестовым пением и обожает готовить.
Жизнерадостная и неунывающая девочка со своими внешними данными вполне могла бы стать моделью или актрисой, но болезнь нанесла новый удар – организм стал отторгать пересаженную почку.
«При особенностях ее исходного заболевания и при том количестве антител, которые у нее сейчас есть, ее проблемы не решаются просто путем повторной трансплантации. Это будет сделать практически невозможно. Поэтому крайне важно, пока у нас есть для этого возможности, максимум усилий приложить для того, чтобы сохранить этот трансплантат», – объясняет руководитель Центра хирургии Европейского медицинского центра Михаил Каабак.
Анализы показывают: почка вот-вот перестанет работать. Лечение, которое позволит сохранить орган, стоит 1 600 000 рублей – для семьи Анцифировых огромная сумма.
Мы с вами можем подарить Карине будущее без постоянного страха и боли. Чтобы однажды любимая песня девочки зазвучала ее собственным голосом.
Давайте вместе поможем Карине. Сделать это просто! Достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо!
