Армения убирает гору Арарат с пограничных штампов

Эта вершина считается национальным символом государства.
Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов
News.am: Армения уберет изображение горы Арарат со штампов о пересечении границы
Правительство Армении с 1 ноября 2025 года уберет изображение горы Арарат со штампов пересечения госграницы. Об этом сообщило News.am.
«Могли ли убрать еще и слово „Армения“? Не убрали», — написал сооснователь армянской партии «Страна жизни» Месроп Аракелян.
Ранее изображение горы Арарат было размещено в центральной верхней части штампа. Теперь там будет написано слово «Армения» на местном и английском языках.
Гора Арарат считается национальным символом Армении и считается священной горой армян. Она также изображена на гербе государства, хотя расположена она на территории современной Турции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что они больше не считают Россию «старшим братом», поскольку страны установили партнерские отношения. Армянский лидер добавил, что в Ереване хотят, чтобы российской стороной учитывались самостоятельные решения Армении.
