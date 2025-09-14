Армения убирает гору Арарат с пограничных штампов

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Эта вершина считается национальным символом государства.

Гору Арарат уберут с пограничных штампов — подробности

Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

News.am: Армения уберет изображение горы Арарат со штампов о пересечении границы

Правительство Армении с 1 ноября 2025 года уберет изображение горы Арарат со штампов пересечения госграницы. Об этом сообщило News.am.

«Могли ли убрать еще и слово „Армения“? Не убрали», — написал сооснователь армянской партии «Страна жизни» Месроп Аракелян.

Ранее изображение горы Арарат было размещено в центральной верхней части штампа. Теперь там будет написано слово «Армения» на местном и английском языках.

Гора Арарат считается национальным символом Армении и считается священной горой армян. Она также изображена на гербе государства, хотя расположена она на территории современной Турции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что они больше не считают Россию «старшим братом», поскольку страны установили партнерские отношения. Армянский лидер добавил, что в Ереване хотят, чтобы российской стороной учитывались самостоятельные решения Армении.

