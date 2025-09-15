Киберкосметика: насколько эффективны «умные» патчи в борьбе с проблемами кожи

Бьюти-гаджет оснащен специальными биосенсорами.

Что такое «умные» патчи

Косметолог Анчикова: «умные» патчи помогают правильно подобрать уход за кожей

«Умные» патчи помают правильно подобрать уходовые средства для кожи. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Екатерина Анчикова.

«Для тех, кто страдает акне, экземой и розацеа, „умные“ патчи будут реальным подспорьем и позволят подбирать уход на основе точных данных, а не догадок», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, эти гаджеты оснащены специальными биосенсорами, которые анализируют состояние кожи по различным параметрам. Такие патчи умеют выявлять уровень гидратации, это способность кожи удерживать влагу, а также определять кислотно-щелочной баланс. Последний показатель может заранее сигнализировать о начале воспалительных процессов, активности вредных бактерий и работе сальных желез.

Патчи считывают информацию и передают ее по Bluetooth на смартфон, где приложение проводит анализ и на его основе дает персональные рекомендации по уходу. Также эта информация помогает понять, насколько эффективно то или иное средство, отметила косметолог.

В будущем, по словам Анчиковой, подобные устройства будут способны по поту человека определять уровень гормонов, глюкозы, электролитов и анализировать метаболизм.

