В Москве за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков

В Подмосковье больше всего осадков зафиксировала метеостанция в Долгопрудном.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова
В Москве за несколько часов выпало почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В воскресенье вечером, 17 мая, на столицу обрушился сильный ливень, в результате которого за несколько часов в городе выпало 46% осадков от майской нормы.
По данным метеостанции на ВДНХ, за вечер там выпало 28 миллиметров осадков.
«На других метеостанциях мегаполиса выпало всего один и менее миллиметров небесной влаги», — добавил синоптик.
В Подмосковье больше всего осадков зафиксировала метеостанция в Долгопрудном — 18 миллиметров, а в Луговой и Люберцах — по семь миллиметров.
Метеоролог отметил, что дожди носили очаговый характер. В первой половине ночи возможны отдельные дожди с грозами, после чего погода начнет улучшаться, а под утро местами ожидается туман.
На следующей неделе Москву ожидает 30-градусная жара. Температура в столице превысит норму на семь-девять градусов. Днем воздух прогреется до 32 градусов тепла.
