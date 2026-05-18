«Завещать еще рано»: Андреев о хитах «Иванушек»

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Группа «Иванушки» уже 30 лет исполняет всеми любимые песни. Готовы ли артисты уйти на покой?

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев

Кирилл Андреев: завещать хиты группы «Иванушки International» еще рано

Завещать хиты группы «Иванушки International» еще рано. Такое мнение высказал участник легендарного трио Кирилл Андреев в интервью 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

Он отметил, что в прошлом году группа провела юбилейный концерт в честь своего 30-летия. И пока публика знает и любит их песни, «Иванушки» не уйдут со сцены.

«Завещать еще рано. У нас был трибьют в том году, поэтому еще пока рано говорить о представлении песен другими исполнителями. Просто они любимые, пока мы их поем, и слава богу», — сказал Андреев.

В 2025 году легендарная поп-группа «Иванушки International» организовала юбилейный концерт, который поразил размахом и обилием хитов.

Зрители услышали знаменитые «Тучи», которые в далеких 1990-х принесли коллективу настоящую известность. Поддержать «Иванушек» пришла группа «Фабрика». Вместе они спели знакомую всем «За горизонт». Звучали также яркие «Тополиный пух», «Зачем вы, девочки, любите белобрысых?» и другие полюбившиеся за десятилетия композиции.

Праздничная программа включала также специальные номера, подготовленные к юбилею. Главным сюрпризом шоу стал выход народниц с традиционными напевами, а настоящий фурор вызвала громадная печь на ходу, на которой сидели артисты.

