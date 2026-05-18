Scientific Reports: доставка готовой еды облегчает симптомы депрессии

Исследование Мичиганского университета показало, что если упростить доступ к здоровой пище с помощью доставки готовых блюд, это может облегчить симптомы депрессии. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые изучали, помогает ли регулярное питание более «чистыми» и минимально обработанными продуктами людям с умеренными и выраженными симптомами депрессии.

Почему питание вообще связано с настроением

Ранее уже было известно, что более качественный рацион часто связан с улучшением психического состояния. Но на практике соблюдать такие диеты сложно — особенно когда человек сталкивается с усталостью, сниженной мотивацией и трудностями в принятии решений. Именно эти факторы, по словам исследователей, часто мешают людям с депрессией нормально питаться.

Как работал эксперимент

Участников разделили на две группы. Все они в течение двух недель придерживались рациона с минимально обработанными продуктами. Одна группа готовила сама, получая только рекомендации, а другая получала готовую еду через сервис доставки. В итоге улучшения в питании были у всех, но у тех, кто получал готовые блюда, снижение симптомов депрессии оказалось более заметным.

Почему доставка оказалась эффективнее

Как объяснила профессор психологии Эшли Гирхардт, при депрессии даже простые бытовые действия могут становиться тяжелой задачей.

«Одна из главных преград для здорового питания во время депрессии — это то, что сама депрессия значительно усложняет планирование, покупки, готовку и принятие решений», — сказала она.

По ее словам, доставка еды снимает часть этой нагрузки и делает правильный выбор проще.

Важное уточнение ученых

Исследователи подчеркивают: работа была небольшой и носила предварительный характер. Она не доказывает, что доставка еды является лечением, но указывает на важную связь между питанием и психическим состоянием. Они также отмечают, что питание не заменяет терапию или лекарства, но может стать дополнительной поддержкой.

«Мы должны рассматривать питание как еще один важный инструмент в наборе психического здоровья, а не как замену терапии или медикаментов», — отметила Гирхардт.

Больше, чем просто диета

Ученые связывают результаты с идеей «пища как часть лечения», которая набирает популярность в США. Речь идет о том, что доступ к нормальному питанию может влиять не только на физическое, но и на ментальное здоровье. Также специалисты подчеркнули, что во многих странах нездоровая еда часто оказывается доступнее и дешевле, чем полезная.

Авторы работы считают, что в будущем программы доставки здоровой еды могут стать частью поддержки людей с депрессией — наряду с лечением и терапией. При этом специалисты советуют не пытаться резко менять привычки, а начинать с небольших шагов.

