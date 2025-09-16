Американец убил мужчину и заставил жену и сына расчленить тело бензопилой

People: Американец заставил жену и сына расчленить тело жертвы бензопилой

Житель Нью-Джерси убил мужчину и заставил своих жену и сына расчленить тело жертвы и избавиться от него. Об этом сообщает издание People.

По данным следствия, 41-летний Эвертон Томас обвиняется в убийстве 48-летнего Гарольда Миллера. Помимо этого, ему вменяют осквернение человеческих останков и уничтожение улик. Аналогичные обвинения предъявлены его супруге Шерри Паркер, 41 года, и сыну Дешону Томасу, 22 лет.

Камеры наблюдения зафиксировали, как утром 12 июня жертва зашла в дом злоумышленника. Спустя несколько секунд после того, как Миллер скрылся в доме, на записи слышен звук выстрела. Позже Эвертона видели возле автомобиля жертвы, который он перегнал и оставил в другом районе.

После исчезновения Миллера жена и сын подозреваемого приобрели бензопилу, контейнеры, мешки для мусора и другие чистящие средства. Камеры также зафиксировали, как они вывозили пакеты и контейнеры к мусорным бакам.

Свидетели утверждают, что подвал дома был закрыт три дня. Также они слышали, как Эвертон будил сына и заставлял его «помочь расчленить тело». Другие очевидцы указывали, что в доме члены семьи убирались под громкую музыку.

В доме Эвертона был проведен обыск. У него нашли заряженное огнестрельное оружие и следы крови. На следующий день мужчина сбежал в Канаду, но был задержан, когда садился в рейсовый автобус.

На данный момент Эвертон содержится в тюрьме Нью-Йорка в ожидании экстрадиции в Нью-Джерси. Его жена и сын были арестованы в тот же день и находятся в исправительном учреждении округа Камден.

