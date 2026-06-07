«Кто работал в спецслужбах — я или вы?» — Путин пошутил о слежке за ним

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 68 0

Все началось с того, что представители иностранного СМИ удивились работоспособности президента России.

Путин пошутил над индийскими журналистками

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Путин пошутил, что журналистки India Today несколько дней следили за ним

Президент России Владимир Путин пошутил, что журналистки индийского телеканала India Today следили за ним несколько дней. Кадры этого общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представительницы прессы поинтересовались у российского лидера, удается ли ему отдыхать, ведь они следили за его графиком трое суток и видели только непрерывную работу.

«Кто работал в спецслужбах — я или вы? Следите уже три дня», — пошутил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перед выступлением министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в зале возникла заминка с поиском микрофона. Однако проблема была решена мгновенно.

Удивленный такой оперативностью иностранный политик назвал произошедшее настоящим волшебством. Однако Путин ответил, что это не магия, а Россия.

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