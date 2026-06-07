Глюкоза встретила свое 40-летие голой и «без бровей»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 199 0

Артистка показала фигуру без одежды и получила неоднозначную реакцию поклонников.

Глюкоза снялась голой в честь дня рождения

Фото: legion-media/Kommersant

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Певица Глюкоза снялась обнаженной в честь 40-летия

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала откровенный кадр без одежды в день своего 40-го дня рождения. Пикантными снимками артистка поделилась в Instagram*.

Исполнительница решила встретить юбилей максимально честно — на снимке она позирует полностью обнаженной, с косметической маской на лице и непричесанными волосами. Подписчики отреагировали на праздничный пост неоднозначно — часть восхитилась формой артистки, другие заметили в ней перемену.

«Что случилось с ней… Раньше такая лучезарная, красивая, утонченная. А сейчас безликая, потухшая. Нет огня в глазах… Лишь только темнота. Но желаю, поздравляю все равно. Путь Свет победит… И Любовь», — оставила комментарий одна из пользовательниц.

Фото: Instagram*/glukozamusic

Кроме того, пользователи сети отметили, что цвет бровей сливается с кожей артистки. Возникает ощущение, что их нет вовсе.

Ранее, в апреле, Глюкоза делилась деталями оздоровительного курса, начатого в марте. В программу детоксикации вошли травяные отвары и строгий режим сна, помогающий сохранить естественный гормональный ритм.

В том же месяце артистка стала обладательницей подержанного Peugeot, сославшись на строчки из собственного хита «Жу-Жу». Машину певица тюнинговала и перекрасила в розовый цвет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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