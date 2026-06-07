Парламентские выборы в Армении сопровождаются нарушениями

В Армении в день парламентских выборов сразу несколько оппозиционных сил сообщили о нарушениях и действиях, которые, по их мнению, мешают нормальному ходу голосования. Об этом сообщило ТАСС.

С критикой выступил представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян, занимающий вторую строчку в списке объединения экс-президента Роберта Кочаряна. После участия в голосовании политик заявил, что давление на оппозицию началось еще задолго до дня выборов.

«В ходе всей предвыборной кампании фиксировались позорные нарушения. Сегодня утром с помощью лживых уловок делаются попытки препятствовать работе оппозиционных политических сил, и делается это для того, чтобы напугать избирателей», — сказал Сагателян.

В штабе блока «Армения» утверждают, что с самого утра правоохранительные органы проводят мероприятия, которые затрудняют работу представителей политической силы. По словам оппозиционеров, некоторых членов штаба задерживают под различными предлогами, в том числе для допросов в качестве свидетелей.

Кроме того, представители объединения заявили о случаях выноса бюллетеней за пределы участков, фактах открытого голосования и вмешательства сторонников правящей партии в избирательный процесс.

О нарушениях сообщили и в блоке «Сильная Армения». Там утверждают, что в общине Мецаван советник премьер-министра Никола Пашиняна Арам Хачатрян якобы незаконно оказался на территории избирательного участка и препятствовал голосованию граждан.

Один из инцидентов привела и инициатива «Айакве». По данным организации, на участке № 25/08 избиратель обнаружил, что напротив его фамилии уже стоит подпись, а голос был отдан неизвестным лицом.

С аналогичными заявлениями выступила партия «Процветающая Армения». Пресс-секретарь политсилы Иветта Тоноян сообщила о действиях силовиков в отношении территориальных структур партии и задержании отдельных представителей организации.

В Армении 7 июня проходят очередные парламентские выборы. Всего в избирательной гонке принимают участие 18 политических сил — 16 партий и два партийных блока. Явка на выборы высокая. Среди основных участников кампании — правящий «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном, блок «Армения» Роберта Кочаряна и блок «Сильная Армения» под руководством Нарека Карапетяна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в армянском городе Гюмри неизвестные в масках ворвались в офис оппозиционного блока «Сильная Армения» и задержали всех, кто находился внутри здания.

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