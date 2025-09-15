Совфед назвал идею запрета въезда в ЕС россиян признаком самоизоляции Европы

Климов: запрет на въезд россиян в ЕС — путь к самоизоляции Европы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал стремление ряда европейских стран ограничить въезд граждан РФ продолжением курса на самоизоляцию. Так сенатор выразился во время беседы с Lenta.ru.

«Любое государство или Содружество государств вправе ограничить или запретить въезд граждан тех или иных государств. Это один из элементов суверенитета. В этом ничего необычного нет. Но дело заключается в том, что Европейский союз таким образом, не имея реальных на то причин, кроме их мракобесия, продолжает процесс самоизоляции», — заявил Климов.

По словам политика, у европейских стран две основные причины для подобных шагов.

«Первое — они говорят, что тем самым они якобы наказывают нас, не давая возможности бывать в их „райском саду“. Второе, что на самом деле и есть, они не хотят проникновения туда мыслей, которые могут окончательно подорвать иллюзию этого сада», — пояснил он.

Сенатор напомнил, что в советские времена ситуация была противоположной: тогда западные страны стремились привлекать к себе граждан СССР, а препятствия для выезда создавались внутри страны.

«Тогдашнее советское руководство чинило различные препятствия, чтобы наши граждане не могли выезжать в эти страны, дабы они не подхватили мысли, которые могли развалить Советский Союз. То есть все было наоборот. Ситуация изменилась на 180 градусов», — отметил Климов.

Он также сравнил нынешнюю политику Евросоюза с советским опытом, подчеркнув, что в ЕС, по его мнению, проявляются самые слабые стороны советской модели.

«Сегодняшняя публика, которая правит в Евросоюзе, превратилась в худшую пародию на Советский Союз. СССР сам по себе был государством достойным, но там были элементы, которые не способствовали его развитию. В ЕС просто усугубили негативные черты Советского Союза. Тем самым окончательно ограничили возможности стран, входящих в Евросоюз, развивать торговлю, культурные связи, туризм и так далее», — заявил зампред комитета Совфеда.

В заключение Климов подчеркнул, что нынешний курс ЕС отражается не только на отношениях с Россией, но и на самих жителях Европы. По его словам, мир сталкивается с ограничениями прав и свобод граждан Евросоюза, а сам союз — с нарастающей самоизоляцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Европейский союз планирует провести в Сербии свой «майдан». .

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.