СВР России: ЕС готовит свою цветную революцию для Сербии

Европейский союз (ЕС) планирует провести в Сербии свой «майдан». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По сообщению ведомства, Запад хочет использовать годовщину трагедии в Нови-Саде, чтобы склонить граждан этого государства на Балканах к цветной революции. Сценарий которой уже не раз был отработан на других странах.

«По поступающей в СВР России информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств. Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство», — уточнили в ведомстве.

В СВР заметили, что молодое население Сербии поддается на провокации и переходит от мирных протестов к методам, которые подразумевают борьбу и насилие.

Однако многое в плане ЕС в этом государстве дает сбой и конечные цели им не достигнуты. Это в разведслужбе объяснили сильными патриотическими настроениями и влиянием Сербской православной церкви. Кроме того, немаловажную роль играет и память об агрессии со стороны НАТО и бомбардировках страны, которые привели к распаду Югославии.

Трагедия в городе Нови-Сад произошла 1 ноября 2024 года. Навес над главным входом на железнодорожную станцию обрушился. Из-за чего погибли 16 человек, включая одного несовершеннолетнего. Здание станции было реконструировано и вновь открыто в 2022 году. Данная трагедия стала причиной рядя протестов и беспорядков по всей Сербии.

