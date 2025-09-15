США не введут санкции против Китая без аналогичного решения Евросоюза

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Дональд Трамп 13 сентября призвал страны НАТО прекратить импорт российской нефти.

Почему США не вводят санкции против КНР

Фото: 5-tv.ru

Бессент: США не будет без ЕС внедрять пошлины против КНР за закупку нефти у РФ

США не будет внедрять пошлины против Китая за закупку нефти у России, пока подобные меры не примут в Европе. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

«Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю и без них мы не будем двигаться дальше», — сказал министр во время трансляции, которую вело агентство Reuters.

Также сообщается, что государства Европы должны сыграть ключевую роль в уменьшении доходов России от реализации нефти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что призыв президента США Дональда Трампа о прекращении импорта российской нефти странами НАТО на самом деле может быть причиной, чтобы отложить процесс введения новых санкций против Москвы. Глава Белого дома 13 сентября заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

