В США заявили, что Трамп может специально откладывать санкции против РФ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 36 0

Это связано с его требованием прекратить импорт российской нефти странами НАТО.

Как Трамп откладывает процесс введения санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

WP: требование Трампа прекратить импорт нефти из РФ — попытка отложить санкции

Призыв президента США Дональда Трампа о прекращении импорта российской нефти странами НАТО на самом деле может быть причиной, чтобы отложить процесс введения новых санкций против Москвы. Такое мнение озвучила газета The Washington Post.

«Сторонники России как в Вашингтоне, так и в Европе заявили в субботу, что последнее требование Трампа было воспринято как тактика, направленная на то, чтобы избежать принятия мер против России, хотя они также согласились с тем, что Европа должна окончательно прекратить закупать российские энергоносители», — уточняется в публикации.

К тому же в тексте приводятся слова бывшего главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который отметил, что данные действия Трампа больше напоминают ему «поиск выхода» вместо поиска решения.

В материале подчеркивается, что Турция, Венгрия и Словакия вряд ли поддержат предложение Трампа.

Глава Белого дома 13 сентября заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. К тому же президент призвал государства, состоящие в альянсе, ввести пошлины в размере 50-100% на товары из Китая. Такая мера, по его словам, будет действовать до завершения украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам госсекретаря США Марко Рубио, Дональд Трамп намерен продолжить свою работу по урегулированию украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:22
Число погибших после взрыва в Орловской области увеличилось до трех человек
9:03
Виновата не погода: что скрывается за метеозависимостью
8:56
Более 50 миллионов россиян участвуют в Едином дне голосования
8:42
Законопроект о госпитальных школах рассмотрят в Госдуме
8:29
FТ: США пока не приняли приглашение Китая на саммит в Пекине
8:14
В США заявили, что Трамп может специально откладывать санкции против РФ

Сейчас читают

«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео