В США заявили, что Трамп может специально откладывать санкции против РФ

WP: требование Трампа прекратить импорт нефти из РФ — попытка отложить санкции

Призыв президента США Дональда Трампа о прекращении импорта российской нефти странами НАТО на самом деле может быть причиной, чтобы отложить процесс введения новых санкций против Москвы. Такое мнение озвучила газета The Washington Post.

«Сторонники России как в Вашингтоне, так и в Европе заявили в субботу, что последнее требование Трампа было воспринято как тактика, направленная на то, чтобы избежать принятия мер против России, хотя они также согласились с тем, что Европа должна окончательно прекратить закупать российские энергоносители», — уточняется в публикации.

К тому же в тексте приводятся слова бывшего главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который отметил, что данные действия Трампа больше напоминают ему «поиск выхода» вместо поиска решения.

В материале подчеркивается, что Турция, Венгрия и Словакия вряд ли поддержат предложение Трампа.

Глава Белого дома 13 сентября заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. К тому же президент призвал государства, состоящие в альянсе, ввести пошлины в размере 50-100% на товары из Китая. Такая мера, по его словам, будет действовать до завершения украинского конфликта.

