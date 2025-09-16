Пушилин назначил председателем правительства ДНР нижегородца Андрея Черткова

Андрей Чертков, ранее работавший в Нижнем Новгороде, назначен председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Назначил Андрея Черткова на должность Председателя Правительства ДНР. <…> До прихода в республиканское правительство Андрей Геннадьевич достойно проявил себя на службе в Нижнем Новгороде», — отметил глава Республики.

Пушилин выделил несколько задач, над которыми предстоит работать новому председателю правительства. Так, в Республике необходимо помочь людям в ситуации с водной блокадой, а также необходимо безаварийно пройти отопительный сезон. Кроме того, Пушилин заявил о необходимости восстановления 15 тысяч мирных объектов.

Глава ДНР уделил особое внимание вопросу восстановления дорог в регионе. По его словам, в этом деле удалось набрать «хороший темп». Однако в период до 2030 года еще предстоит восстановить порядка 3,5 тысяч километров дорог.

Одна из задач касается промышленного развития Донбасса.

«Мы должны вернуть Донбассу статус ведущего промышленного центра. А для этого необходимо восстановить и модернизировать наши предприятия. Металлургическая и угольная отрасли — в приоритете», — уточнил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что одной из школ в Донецке присвоят имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.