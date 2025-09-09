Школе в Донецке присвоят имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Они погибли при захвате укрепрайона «Вавилон» под Часов Яром.

Школе в Донецке присвоили имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Специализированной школе с углубленным изучением иностранных языков № 115 в Донецке присвоят имена ефрейтора Ивана Федоровича Коковина и рядового Майкла Глосса, служившего в десантном взводе 331-го гвардейского полка 98-й дивизии. Об этом сообщили в Государственном совете (Госсовете) РФ.

Американский рядовой и русский ефрейтор были боевыми товарищами и погибли под Часов Яром при захвате укрепрайона «Вавилон» 4 апреля прошлого года.

Отмечается, что они ехали на бронетранспортере и от попадания снаряда боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) Майклу Глоссу оторвало ногу. Коковин также был ранен. Когда рядовой оказывал помощь ефрейтору, вражеский дрон сбросил на них мину и они погибли.

Ивану Коковкину и Майклу Глоссу указом от 4 декабря 2024 года был присвоен орден Мужества посмертно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о новых погибших в результате атаки боевиков Вооруженных сил Украины по региону. Во время нападения множество объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения.

