Специализированной школе с углубленным изучением иностранных языков № 115 в Донецке присвоят имена ефрейтора Ивана Федоровича Коковина и рядового Майкла Глосса, служившего в десантном взводе 331-го гвардейского полка 98-й дивизии. Об этом сообщили в Государственном совете (Госсовете) РФ.

Американский рядовой и русский ефрейтор были боевыми товарищами и погибли под Часов Яром при захвате укрепрайона «Вавилон» 4 апреля прошлого года.

Отмечается, что они ехали на бронетранспортере и от попадания снаряда боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) Майклу Глоссу оторвало ногу. Коковин также был ранен. Когда рядовой оказывал помощь ефрейтору, вражеский дрон сбросил на них мину и они погибли.

Ивану Коковкину и Майклу Глоссу указом от 4 декабря 2024 года был присвоен орден Мужества посмертно.

