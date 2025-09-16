ЦАХАЛ начал массированные удары по сектору Газа
Сообщается, что Вашингтон поддержал действия Израиля.
Фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию с целью оккупации города Газа. Об этом сообщает портал Axios.
«Израильские военные в понедельник начали наземную операцию с целью оккупации города Газа. По словам израильских официальных лиц, правительство Нетаньяху заявило, что эта операция направлена на искоренение ХАМАС», — отмечается в материале.
По данным издания госсекретарь США Марко Рубио сообщил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию в секторе Газа. Однако уточняется, что Вашингтон заинтересован в скором ее завершении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ближнему Востоку может грозить глобальный конфликт.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?