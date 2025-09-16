ЦАХАЛ начал массированные удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию с целью оккупации города Газа. Об этом сообщает портал Axios.

«Израильские военные в понедельник начали наземную операцию с целью оккупации города Газа. По словам израильских официальных лиц, правительство Нетаньяху заявило, что эта операция направлена ​​на искоренение ХАМАС», — отмечается в материале.

По данным издания госсекретарь США Марко Рубио сообщил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию в секторе Газа. Однако уточняется, что Вашингтон заинтересован в скором ее завершении.

