ЦАХАЛ начал массированные удары по сектору Газа

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Срочная новость 25 0

Сообщается, что Вашингтон поддержал действия Израиля.

ЦАХАЛ начала операцию по оккупации города Газа

Фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию с целью оккупации города Газа. Об этом сообщает портал Axios.

«Израильские военные в понедельник начали наземную операцию с целью оккупации города Газа. По словам израильских официальных лиц, правительство Нетаньяху заявило, что эта операция направлена ​​на искоренение ХАМАС», — отмечается в материале.

По данным издания госсекретарь США Марко Рубио сообщил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию в секторе Газа. Однако уточняется, что Вашингтон заинтересован в скором ее завершении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ближнему Востоку может грозить глобальный конфликт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:51
Американец убил мужчину и заставил жену и сына расчленить тело бензопилой
1:32
«Я по жизни загулял»: как флешмоб Газманова принес ему новую волну популярности
1:25
ЦАХАЛ начал массированные удары по сектору Газа
1:18
«Кинетический удар»: вооруженные силы США атаковали суда из Венесуэлы
1:12
Боди-хоррор по-американски: тело девушки «вросло» в диван в родительском доме
1:05
«Не являются достаточно жесткими»: Трамп высказался о санкциях ЕС против России

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Аферист из Tinder: знаменитого мошенника-любовника задержали в Грузии
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео