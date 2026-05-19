Мальчик или девочка? Лиза Моряк и Сарик Андреасян узнали пол третьего ребенка

Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут родителями мальчика

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян ждут третьего ребенка. Пара раскрыла пол будущего малыша — в семье появится первый мальчик. Об этом они сообщили в соцсетях.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян провели гендер-пати, на котором узнали пол третьего ребенка. Праздник должен был пройти еще в конце апреля. Однако его перенесли из-за снегопада. Для гостей ввели дресс-код в бело-бежевых оттенках.

«Я попросила у облаков… Жду тебя, сын», — написала Моряк.

Что известно о детях пары

Для Лизы Моряк это будет третий ребенок. Сейчас актриса и Сарик Андреасян воспитывают двух дочерей. Старшая, Элизабет, родилась в феврале 2023 года, а в 2025 году у супругов появилась дочь Шарлиз.

Для режиссера будущий малыш станет еще одним сыном. У Андреасяна также есть двое сыновей от предыдущего брака.

О третьей беременности супруги сообщили в марте. Тогда Моряк и Андреасян опубликовали семейные кадры с двумя дочерьми и признались, что ждут пополнения. Роды должны пройти уже этим летом.

Как отреагировали поклонники

После новости о поле будущего ребенка подписчики начали поздравлять пару в социальных сетях. Для поклонников семьи эта новость стала особенно трогательной: ранее Моряк не скрывала, что супруги хотели и девочку, и мальчика.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк поженились в 2022 году. Режиссер известен по фильмам «Онегин», «Защитники» и сериалу «Чикатило», а актриса снималась в проектах «Жизнь по вызову», «Здравствуйте, вам пора!» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

