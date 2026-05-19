Летние каникулы у школьников в России начнутся раньше: что известно

Диана Кулманакова
Во время длительного отдыха важно сохранять режим дня ребенка и не допускать полной потери учебной нагрузки.

Когда начнутся летние каникулы в российских школах 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Летние каникулы у школьников в России начнутся 27 мая

Летние каникулы для российских школьников в 2026 году стартуют раньше привычного срока. Ученики невыпускных классов смогут уйти на отдых уже 27 мая — почти на неделю раньше обычного. О переносе сроков окончания учебного года сообщил эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов в беседе с ТАСС.

По его словам, Министерство просвещения рекомендовало школам завершить занятия 26 мая.

Почему летние каникулы начнутся раньше

Как пояснил Якимов, решение связано с подготовкой пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

«Летние каникулы в 2026 году для учеников невыпускных классов начнутся с 27 мая. В этом году Минпросвещения России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что основной период ЕГЭ в 2026 году впервые стартует только 1 июня.

Из-за этого у школьников невыпускных классов появятся дополнительные дни отдыха — с 27 по 31 мая.

Что изменится для школ и родителей

По словам эксперта, единая дата окончания учебного года позволит синхронизировать подготовку к экзаменам и организацию школьных мероприятий.

Кроме того, это упростит обеспечение безопасности во время последних звонков, выпускных и других массовых событий.

Якимов подчеркнул, что у родителей и учеников больше не будет путаницы, когда в разных школах летние каникулы начинаются в разные дни.

Когда начнутся летние каникулы у выпускников

Для девятиклассников и 11-классников полноценные летние каникулы начнутся позже — после завершения экзаменов.

Выпускникам предстоит сдача ОГЭ и ЕГЭ, основной период которых стартует 1 июня. При этом остальные школьники смогут уйти на отдых почти на пять дней раньше привычного графика.

Сколько продлятся летние каникулы

Традиционно летние каникулы в России продолжаются до 1 сентября. За это время школьники успевают отдохнуть, отправиться в лагеря, поездки или провести время с семьей.

Эксперты напоминают родителям, что во время летних каникул важно сохранять режим дня ребенка и не допускать полной потери учебной нагрузки перед новым учебным годом.

