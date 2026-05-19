Выезд из Ярославля в сторону Москвы полностью перекрыт из-за атаки БПЛА

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали Ярославскую область. В связи с этим в регионе были введены экстренные ограничения на движения транспорта. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам чиновника, в целях обеспечения безопасности полностью перекрыто движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы. Глава региона обратился к автомобилистам и призвал их пока воздержаться от поездок в указанном направлении. О том, сколько продлятся ограничения, Михаил Евраев не уточнил.

При этом губернатор отметил, что в Ярославской области по-прежнему действует угроза атаки БПЛА. ПВО РФ продолжает уничтожать вражеские дроны в небе над городом. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Он призвал жителей не поддаваться панике, а также доверять только официальной информации.

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Все чаще противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничье ракетами.

Ранее в результате атаки дронов ВСУ в Московской области погиб гражданин Индии, еще трое получили ранения. Они работали на стройке, куда прилетел вражеский беспилотник. Сотрудники посольства Индии в России посетили место происшествия и встретились с пострадавшими в больнице.

