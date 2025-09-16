Искусство без билета: Эрмитаж расширяет бесплатные дни

Восемь праздничных дней в Эрмитаже будут бесплатными для всех

В Эрмитаже вводят новые бесплатные дни. Свободно пройти в музей теперь можно восемь раз в году — по праздникам.

Например, 23 февраля или 8 марта.

Если праздник выпадает на выходной день — возможность бесплатного посещения перенесут на ближайший рабочий. Кроме того, с 1 октября появятся новые льготы. По четвергам без билета попасть в музей смогут дети и студенты. Сейчас такое право есть только у пенсионеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.