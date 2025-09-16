Ведьма или экстремист? Подробности дела участницы «Битвы экстрасенсов» Полынь

Дело участницы «Битвы экстрасенсов» Полынь отправили в суд

Прокуратура города Пушкино утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летней главы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой, известной как Алена Полынь. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

Женщину обвиняют в возбуждении ненависти и публичных призывах к экстремистской деятельности. Она не признала свою вину.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ивантеевский городской суд для рассмотрения по существу», — уточнили в подмосковном Следственном комитете.

Полынь является автором книги «Мое имя Полынь». Эксперты установили, что текст содержит призывы к насилию и угрозы в адрес священнослужителей традиционных религий, а также направлен на возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Тираж книги — около 200 экземпляров, она продавалась через маркетплейс.

Задержание лжеколдуньи произошло 4 июня 2024 года в подмосковной Ивантеевке. Следствие выяснило, что с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь распространяла и продавала экстремистскую литературу. В рамках уголовного дела проведены обыски в ее жилище.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщал, что инициировал проверку в отношении Полынь, поскольку она долгое время занималась мошенничеством, продавая людям якобы «колдовские» принадлежности. Рассмотрение дела в суде определит дальнейшую судьбу обвиняемой.

