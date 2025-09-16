Ведьма или экстремист? Подробности дела участницы «Битвы экстрасенсов» Полынь

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Участница телешоу о мистике стала автором и распространителем спорной литературы.

Что случилось с Аленой Полынь

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дело участницы «Битвы экстрасенсов» Полынь отправили в суд

Прокуратура города Пушкино утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летней главы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой, известной как Алена Полынь. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

Женщину обвиняют в возбуждении ненависти и публичных призывах к экстремистской деятельности. Она не признала свою вину.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ивантеевский городской суд для рассмотрения по существу», — уточнили в подмосковном Следственном комитете.

Полынь является автором книги «Мое имя Полынь». Эксперты установили, что текст содержит призывы к насилию и угрозы в адрес священнослужителей традиционных религий, а также направлен на возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Тираж книги — около 200 экземпляров, она продавалась через маркетплейс.

Задержание лжеколдуньи произошло 4 июня 2024 года в подмосковной Ивантеевке. Следствие выяснило, что с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь распространяла и продавала экстремистскую литературу. В рамках уголовного дела проведены обыски в ее жилище.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщал, что инициировал проверку в отношении Полынь, поскольку она долгое время занималась мошенничеством, продавая людям якобы «колдовские» принадлежности. Рассмотрение дела в суде определит дальнейшую судьбу обвиняемой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:13
Готовятся ко «вторжению» из России: в Эстонии начали рыть ров на границе
13:56
Лавров: есть недружественные правительства, а не страны
13:43
Умер актер и режиссер Анатолий Архипов
13:36
Магазин в США отказался печать постеры в память о Чарли Кирке
13:30
Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров «Победы»
13:25
Пять человек утонули: вездеход с пассажирами упал в озеро в Забайкалье

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025