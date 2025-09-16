Грозит штраф? Юристы об оскорблениях при помощи эмодзи

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Эксперты ответили, на что обращает внимание суд.

Могут ли привлечь за оскорбление с помощью эмодзи

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Юрист Репринцев: использование эмодзи в переписке не является оскорблением

Использование эмодзи с намерением оскорбить человека может быть признано судом признаком состава административного правонарушения по статье «Оскорбление». Об этом сообщили юристы в беседе с РБК.

Управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев отметил, что само по себе эмодзи, не содержащее словесного выражения, крайне маловероятно будет признано оскорблением. Как правило, по статье об оскорблениях рассматривается использование ненормативной лексики или иных неприличных выражений с целью унизить другого человека.

При рассмотрении дела в суде обязательно исследуется контекст переписки, чтобы отличить обычное недовольство от намерения нанести обиду, подчеркнул доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.

«При доказывании таких фактов первоочередно суд будет учитывать заключение лингвистической экспертизы, которую проводят специализированные учреждения, а не лишь эмоциональную окраску истца», — сказала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при правительстве Анна Бердникова.

При этом статья предусматривает за оскорбление штрафы от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан при наличии состава административного правонарушения.

