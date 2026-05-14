Путин наградил экс-главу Брянской области Богомаза орденом Александра Невского

Он возглавлял регион порядка 12 лет.

Каким орденом наградили Богомаза

Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Алексей Еремин.

О государственной награде стало известно во время церемонии представления временно исполняющего обязанности главы региона Егора Ковальчука.

«Рад сообщить, что президент Российской Федерации отметил Александра Васильевича государственной наградой — орденом Александра Невского», — подчеркнул Еремин.

Он также поблагодарил Богомаза за многолетний труд на благо Брянской области и всей страны.

Экс-глава возглавлял Брянскую область три срока подряд, в общей сложности около 12 лет, но в мае 2026 года заявил об отставке с поста губернатора региона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Богомаза зарегистрировали в качестве депутата Государственной Думы. Мандат освободился после досрочного ухода с поста парламентария Айрата Фаррахова.

