Путин наградил экс-главу Брянской области Богомаза орденом Александра Невского

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Алексей Еремин.
О государственной награде стало известно во время церемонии представления временно исполняющего обязанности главы региона Егора Ковальчука.
«Рад сообщить, что президент Российской Федерации отметил Александра Васильевича государственной наградой — орденом Александра Невского», — подчеркнул Еремин.
Он также поблагодарил Богомаза за многолетний труд на благо Брянской области и всей страны.
Экс-глава возглавлял Брянскую область три срока подряд, в общей сложности около 12 лет, но в мае 2026 года заявил об отставке с поста губернатора региона.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Богомаза зарегистрировали в качестве депутата Государственной Думы. Мандат освободился после досрочного ухода с поста парламентария Айрата Фаррахова.
