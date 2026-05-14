«Подошел ко мне»: Кличко заявил, что пообщался с погибшим год назад боевиком ВСУ

Лилия Килячкова
Мэр Киева не уточнил, каким образом смог побеседовать с ним.

Фото: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пообщался с боевиком ВСУ, который ушел из жизни еще год назад. Об этом сообщило издание Insider.UA в Telegram-канале.

По словам киевского градоначальника, он посетил место, где пострадал жилой дом. Кличко утверждает, что во время этого визита к нему обратился мужчина в военной форме, назвавшийся жильцом этого дома.

«Кстати, сегодня был на месте трагедии. Подошел ко мне парень из 112-й бригады. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб», — сказал Кличко.

При этом он не стал раскрывать никаких подробностей того, при каких обстоятельствах и в какой форме состоялся этот диалог с покойником.

Кличко нередко становится объектом обсуждений из-за своих запутанных и порой противоречивых высказываний. Одно из самых известных его заявлений прозвучало в 2013 году в ходе телепередачи: «Сегодня не все могут в завтрашний день смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать».

