«Конкурс уродов и безмозглых существ»: Соседов жестко высказался о «Евровидении»

Дарья Орлова
Музыкальный критик считает современный формат международного проекта бессмысленным нагромождением фриков.

Сергей Соседов назвал «Евровидение» конкурсом уродов и безмозглых существ

Популярный песенный конкурс «Евровидение» окончательно утратил статус площадки для продвижения качественных композиций, превратившись в сосредоточение хаоса и бессмыслицы. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов, его слова привела Общественная Служба Новостей (ОСН).

Эксперт выразил мнение, что в нынешнем виде мероприятие обречено на закрытие, так как творческая составляющая в нем полностью замещена политическими играми и эпатажем.

«Это давно конкурс уродов и безмозглых существ. Слава богу, что России там нет», — подчеркнул Соседов.

Критик также отметил, что в прошлые годы проект привлекал внимание аудитории благодаря наличию действительно стильных и интересных перформансов, однако сейчас подобные достойные выступления стали большой редкостью.

По словам эксперта, из-за обилия провокационных выходок и доминирования политической повестки музыка как таковая отошла на второй план, лишив конкурс его первоначального смысла.

