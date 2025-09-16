Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке

София Головизнина
София Головизнина Журналист 10 0

После открытия новых объектов социальной инфраструктуры жизнь в этом квартале станет еще комфортнее.

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

В жилом квартале в районе Коммунарка открылся новый детский сад. Здесь также строят еще один детский сад и школу. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«На улице Александры Монаховой недавно завершили строительство детского сада на 300 мест, который 1 сентября принял первых воспитанников. Там оборудовали 12 групп, музыкальный и физкультурный залы, прогулочные зоны с беседками и две спортивные площадки», — написал мэр Москвы.

Рядом возводят еще один детский сад на 300 мест. Завершить строительство планируют в 2026 году.

Кроме того, в состоянии высокой степени готовности находится здание школы на 1100 мест. В ней будут учиться дети с первого по 11-й класс. На прилегающей территории оборудуют стадион с футбольным полем, универсальной игровой площадкой для волейбола и баскетбола и воркаут-площадками.

Жилой квартал расположен между улицей Академика Семенова и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. В нем уже построили пять детских садов, две школы, а также детскую и взрослую поликлиники.

«После открытия новых объектов социальной инфраструктуры жизнь здесь станет еще комфортнее», — отметил Сергей Собянин.

 

Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке
